«Спартак» обеспечил себе посев в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

«Спартак» стал чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с группового этапа.

При жеребьевке Лиги чемпионов «Спартак» будет посеян в первой корзине. Отметим, что «Спартак» стал вторым клубом, который обеспечил себе посев в первой корзине, после немецкой «Баварии», оформившей чемпионский титул в Германии на прошлой неделе.

Также участие в Лиге чемпионов с группового этапа гарантировали себе «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Лейпциг» (Германия), «Челси», «Тоттенхэм» (оба – Англия), «Бенфика» (Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Базель» (Швейцария).

Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет 24 августа в Монако.

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.