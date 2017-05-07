«Спартак» обеспечил себе посев в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов
«Спартак» стал
чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с
группового этапа.
При жеребьевке Лиги чемпионов «Спартак» будет посеян в первой корзине. Отметим, что «Спартак» стал вторым клубом, который обеспечил себе посев в первой корзине, после немецкой «Баварии», оформившей чемпионский титул в Германии на прошлой неделе.
Также участие в Лиге чемпионов с группового этапа гарантировали себе «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Лейпциг» (Германия), «Челси», «Тоттенхэм» (оба – Англия), «Бенфика» (Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Базель» (Швейцария).
Добавим, что жеребьевка группового этапа пройдет 24 августа в Монако.
Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.
«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция