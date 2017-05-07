Денис Мацуев: Каррера создал удивительную атмосферу, которая сказалась и на игре, и на результате

Пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- В первую очередь, поздравляю Леонида Арнольдовича, который очень сильно переживал, который вложил в это детище огромное количество средств, душу, это было тяжело. Это его победа в первую очередь, потому что он жил эти годы «Спартаком» и со стойкостью переносил неудачи. Где-то нам не везло, нельзя сказать, что мы не боролись за золото. Это был чудо-сезон, Каррера создал удивительную атмосферу, которая сказалась и на климате в команде, и на игре, и на результате, – передает слова Мацуева ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча 27-го тура между «Зенитом» и «Тереком». Матч завершился победой «Терека» - 1:0.

«Спартак» после 27 матчей находится на первом месте, имея в активе 63 очка. У его ближайших преследователей «Зенита» и ЦСКА на 11 и 10 очков меньше, соответственно. Таким образом, «Спартак» стал недосягаемым для конкурентов, так как за три оставшихся тура можно набрать не более девяти очков.