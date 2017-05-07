«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионством

Туринский «Ювентус» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.

«Поздравляем Массимо Карреру с победой в чемпионате России вместе со «Спартаком», - говорится в сообщении в официальном «Твиттере» итальянской команды.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.