Роман Зобнин: Еще вчера я вылетал с «Динамо», а сегодня становлюсь чемпионом в составе «Спартака»
Полузащитник «Спартака»
Роман Зобнин рассказал о том, что чувствует после того, как красно-белые стали
чемпионами России.
«Непередаваемые ощущения. Я понимаю, что мы вписали себя в историю. Смотрел матч «Зенита» дома с семьей. С финальным свистком первым делом обнял жену. Чуть не задушил ее от радости. Для меня, как для российского футболиста, это чемпионство – самое ценное, что может быть. Все о чем я мечтал в детстве, сбылось в этом году.
За последние два года моя жизнь вообще сильно изменилась. Еще вчера я вылетал с «Динамо» из РФПЛ, а сегодня уже становлюсь чемпионом в составе «Спартака». Каждую игру я выхожу и полностью отдаю все силы на поле. Вижу, как трибуны реагируют на нашу игру. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку, без них бы мы не смогли добиться этого результата», – приводит слова Зобнина официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.
«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция