Роман Зобнин: Еще вчера я вылетал с «Динамо», а сегодня становлюсь чемпионом в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, что чувствует после того, как красно-белые стали чемпионами России.

«Непередаваемые ощущения. Я понимаю, что мы вписали себя в историю. Смотрел матч «Зенита» дома с семьей. С финальным свистком первым делом обнял жену. Чуть не задушил ее от радости. Для меня, как для российского футболиста, это чемпионство – самое ценное, что может быть. Все о чем я мечтал в детстве, сбылось в этом году.

За последние два года моя жизнь вообще сильно изменилась. Еще вчера я вылетал с «Динамо» из РФПЛ, а сегодня уже становлюсь чемпионом в составе «Спартака». Каждую игру я выхожу и полностью отдаю все силы на поле. Вижу, как трибуны реагируют на нашу игру. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку, без них бы мы не смогли добиться этого результата», – приводит слова Зобнина официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.