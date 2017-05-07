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Павлюченкова уступила Кырсте на турнире в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и румынкой Сораной Кырстей завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 7:6 (5) в пользу Кырсти.

Матч продолжался два часа 25 минут. Павлюченкова сделала два эйса при трех двойных ошибках. У Кырсти один эйс и две двойные. В следующем раунде она сыграет с американкой Кэтрин Беллис.

Турнир WTA. Мадрид (Испания)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 5 924 318

1-й раунд

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Кырстя С. (Румыния) - 1:6, 6:3, 6:7

Место и дата

07 мая 16:30, , Онлайн-трансляция

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