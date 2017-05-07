Павлюченкова уступила Кырсте на турнире в Мадриде
Матч первого
раунда турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Анастасией
Павлюченковой и румынкой Сораной Кырстей завершился победой румынской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 7:6 (5) в пользу Кырсти.
Матч
продолжался два часа 25 минут.
Павлюченкова сделала два эйса при трех двойных ошибках. У Кырсти один эйс и две
двойные. В следующем раунде она сыграет с американкой Кэтрин Беллис.
Турнир WTA. Мадрид
(Испания)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 5 924 318
1-й раунд
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Кырстя С. (Румыния) - 1:6, 6:3, 6:7
Место и дата
07 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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