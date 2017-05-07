ВИДЕО ДНЯ: Денис Глушаков празднует чемпионство на заборе у «Открытие Арены»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков в своем инстаграме выложил видео, в котором показал, как празднует чемпионство.
- Кто мы? Чемпионы! Боже, «Спартак» храни! Дай ему сил! Чтоб победил! А вы знаете что это? Это миллеровский чудо-напиток! Я вас всех очень люблю и поздравляю с чемпионством, - сказал Глушаков в видео, держа в одной руке гитару, а в другой трехлитровую стеклянную банку.
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».
«Не думаю, что «Спартак» – лучший». Луческу недоволен собой и золотом москвичей
После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.
Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом. А «Зенит» освистали
Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция