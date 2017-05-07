ВИДЕО ДНЯ: Денис Глушаков празднует чемпионство на заборе у «Открытие Арены»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в своем инстаграме выложил видео, в котором показал, как празднует чемпионство.

- Кто мы? Чемпионы! Боже, «Спартак» храни! Дай ему сил! Чтоб победил! А вы знаете что это? Это миллеровский чудо-напиток! Я вас всех очень люблю и поздравляю с чемпионством, - сказал Глушаков в видео, держа в одной руке гитару, а в другой трехлитровую стеклянную банку.

Мы Чемпион!!! Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Май 7 2017 в 11:34 PDT

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

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После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

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Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.