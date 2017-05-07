Джано Ананидзе: «Спартаку» предстоит Лига чемпионов, никто не захочет уходить

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о своих эмоциях после того, как красно-белые оформили чемпионский титул.

«Я почти десять лет в команде, и за это время не держал в руках ни одного чемпионского кубка. Было тяжело. Сейчас же я очень рад, и надеюсь, что это первый, но далеко не последний для меня трофей в составе «Спартака». Очень рад и поздравляю всех болельщиков. Спустя 16 лет мы все-таки этого достигли! Я рад, что стал частью этой команды, и помог «Спартаку» на пути к долгожданной победе. Смотрел матч «Зенита» дома, без ребят. Сейчас уже созваниваемся с командой, думаем, когда будем собираться праздновать.

Сейчас же мысли только о чемпионстве. Мы заслужили эту радость! Сейчас я вижу свое будущее только в «Спартаке». В следующем году нам предстоит сезон в Лиге чемпионов и, думаю, теперь никто из парней, в том числе Промес, не захочет уезжать в Европу или еще куда-то. Сейчас в «Спартаке» всё слишком хорошо, чтобы искать ещё какие-то варианты», – приводит слова Ананидзе официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.