Александр Самедов: Поражение «Зенита» стало своего рода неожиданностью

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от досрочной победы команды в чемпионате России.

- Я пока даже не особенно понимаю, что произошло, все ребята смотрели матч «Зенита», сидя дома, их поражение стало своего рода неожиданностью. Я хочу поздравить свою семью, партнеров по команде, тренерский штаб, всех тех, кто причастен к этой долгожданной победе. Отдельно хотелось бы поздравить наших болельщиков, ради которых мы старались, мы знали, как люди ждали этого и старались сделать все, чтобы их порадовать. Завтра приедем на базу, увидимся, будем поздравлять друг друга, – передает слова Самедова ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.