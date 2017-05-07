Станислав Черчесов: Спартак» - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- Спартак» - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича (Федуна) только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды, – передает слова Черчесова «Р-Спорт».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.