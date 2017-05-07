Александр Мостовой: Основная причина чемпионства «Спартака» - слабость конкурентов
Бывший
полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал завоевание командой
чемпионского титула. Он считает, что красно-белым помогла слабость конкурентов.
«Здесь много факторов, основной - слабость конкурентов, прежде
всего, «Зенита» и ЦСКА. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у
нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом,
хотя многие говорили, что «Зенит» начнет играть в более комбинационный футбол,
что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20
мячей и отдает 20 передач, «Зенит» больше не найдет.
Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть
беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает
голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому «Зенит» и столкнулся с трудностями»,
- цитирует Мостового ТАСС.
В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001
году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов
чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.
Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов
за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть
чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).
Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР.
Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением
клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей
кубков) является выход в 1/2 финала.