Александр Мостовой: Основная причина чемпионства «Спартака» - слабость конкурентов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Он считает, что красно-белым помогла слабость конкурентов.



«Здесь много факторов, основной - слабость конкурентов, прежде всего, «Зенита» и ЦСКА. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что «Зенит» начнет играть в более комбинационный футбол, что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдает 20 передач, «Зенит» больше не найдет.

Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому «Зенит» и столкнулся с трудностями», - цитирует Мостового ТАСС.

В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.