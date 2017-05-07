Дмитрий Комбаров: Когда Мбенг забил, эмоции просто зашкаливали

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих эмоциях после завоевания чемпионства.

«Всю жизнь я мечтал стать чемпионом России. Вдвойне приятно осуществить эту мечту вместе со своей родной любимой командой.

Когда Мбенг забил, эмоции просто зашкаливали. Я подпрыгнул на диван, пролил все, что стояло на столе, и с друзьями мы орали, радовались, посрывали голоса.

Сейчас хожу, как бешеный, из угла в угол, места себе не нахожу. Эмоции просто переполняют», – приводит слова Комбарова официальный сайт «Матч ТВ».

МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!! Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 7 2017 в 11:41 PDT

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.