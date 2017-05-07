«Малага» обыграла «Сельту»
Матч 36-го
тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Сельтой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Малаги».
В составе
победителей отличились Хавьер Онтиверос, Хосе Ресио (с пенальти) и Сандро Рамирес.
«Малага»
набрала 45 очков и занимает 11-е место. У «Сельты» 44 очка и 12-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
36-й тур
Матч
Голы
Онтиверос 26 (1:0). Ресио 56 (2:0 - пен.). Рамирес 90 (3:0).
Состав
Малага: Камени, Рикка, Торрес, Льоренте, Камачо, Ресио, Форналс (Кастро, 89), Родригес Х. (Карлос, 75), Онтиверос (Кеко, 85), Рамирес
Сельта: Альварес, Планьяс, Гомес, Кабрал (Ронкалья, 59), Диас М., Санчес (Гуидетти, 83), Лемос, Диоп Гуйе, Сенье (Хьюлсагер, 71), Бонгонда, Бовю
Предупреждения:
Ресио, 81 - Лемос, 14; Санчес, 31; Гуидетти, 83; Диоп Гуйе, 89
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
07 мая 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция