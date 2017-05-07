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«Малага» обыграла «Сельту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Малаги».

В составе победителей отличились Хавьер Онтиверос, Хосе Ресио (с пенальти) и Сандро Рамирес.

«Малага» набрала 45 очков и занимает 11-е место. У «Сельты» 44 очка и 12-е место.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур

Матч

Малага - Сельта - 3:0 (1:0)

Голы

Онтиверос 26 (1:0). Ресио 56 (2:0 - пен.). Рамирес 90 (3:0).

Состав

Малага: Камени, Рикка, Торрес, Льоренте, Камачо, Ресио, Форналс (Кастро, 89), Родригес Х. (Карлос, 75), Онтиверос (Кеко, 85), Рамирес

Сельта: Альварес, Планьяс, Гомес, Кабрал (Ронкалья, 59), Диас М., Санчес (Гуидетти, 83), Лемос, Диоп Гуйе, Сенье (Хьюлсагер, 71), Бонгонда, Бовю

Предупреждения:

Ресио, 81 - Лемос, 14; Санчес, 31; Гуидетти, 83; Диоп Гуйе, 89

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

07 мая 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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