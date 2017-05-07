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«Рома» обыграла «Милан» благодаря дублю Джеко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ромой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».

В составе победителей дубль сделал Эдин Джеко, также отличились Стефан Эль-Шаарави и Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти после удаления Габриэля Палетты. У хозяев забил Марио Пашалич. «Рома» занимает второе место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на семь очков. У «Милана» 59 очков и шестое место.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

Матч

Милан - Рома - 1:4 (0:2)

Голы

Джеко 8 (0:1). Джеко 28 (0:2). Пашалич 76 (1:2). Эль-Шаарави 79 (1:3). Де Росси 87 (1:4 - пен.).

Состав

Милан: Доннарумма, Ванджони (Окампос, 69), Сапата, Палетта, Де Шильо, Пашалич, Деулофеу, Соса (Гомес, 89), Фернандес (Бертолаччи, 46), Сусо, Лападула

Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Жуан, Фасио, Наингголан (Гренье, 72), Салах, Де Росси, Паредес, Джеко (Бруно Перес, 84), Перотти (Эль-Шаарави, 60)

Предупреждения:

Ванджони, 49; Лападула, 59; Бертолаччи, 63; Окампос, 78 - Манолас, 64

Удаления:

Палетта, 86 - нет

Место и дата

07 мая 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция


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