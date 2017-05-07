«Рома» обыграла «Милан» благодаря дублю Джеко
Матч 35-го
тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ромой» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».
В составе
победителей дубль сделал Эдин Джеко, также отличились Стефан Эль-Шаарави и Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти после удаления Габриэля Палетты. У хозяев забил Марио Пашалич. «Рома» занимает второе место в чемпионате
Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на семь очков. У «Милана» 59 очков и
шестое место.
Чемпионат
Италии. Серия А
35-й тур
Матч
Голы
Джеко 8 (0:1). Джеко 28 (0:2). Пашалич 76 (1:2). Эль-Шаарави 79 (1:3). Де Росси 87 (1:4 - пен.).
Состав
Милан: Доннарумма, Ванджони (Окампос, 69), Сапата, Палетта, Де Шильо, Пашалич, Деулофеу, Соса (Гомес, 89), Фернандес (Бертолаччи, 46), Сусо, Лападула
Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Жуан, Фасио, Наингголан (Гренье, 72), Салах, Де Росси, Паредес, Джеко (Бруно Перес, 84), Перотти (Эль-Шаарави, 60)
Предупреждения:
Ванджони, 49; Лападула, 59; Бертолаччи, 63; Окампос, 78 - Манолас, 64
Удаления:
Палетта, 86 - нет
Место и дата
07 мая 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция