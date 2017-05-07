Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Челси- : -Мидлсбро
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 77. Мозес Мурриета сразится против Андрея Селедцова

Источник:  Mix FightКомментарии

19 мая на международном турнире M-1 Challenge 77 в Сочи не знающий поражений нокаутер Мозес Мурриета (США, 4-0) сразится с ветераном разведки отряда специального назначения «Беркут» Андреем Селедцовым (Сечь PRO, 6-3).

В свои 28 лет калифорниец Мозес Мурриета приобрел известность среди местной публики благодаря своей бескомпромиссной манере ведения боя. Завершив любительскую карьеру с общим рекордом 2-0, он добавил к ним четыре победы в четырех профессиональных поединках. Мозес отличается отличным нокаутирующим ударом с обеих рук, и это уже успели проверить на себе его соперники – 4 из 6 не прошли с ним всю дистанцию и оказались на канвасе. Также немаловажным достижением в биографии Мозеса является тот факт, что он является спарринг-партнером действующего чемпиона UFC Майкла Биспинга.

Для Андрея Селедцова наступает момент истины. Бои против экс-чемпиона организации Штефана Пютца и до сих пор непобежденного Рене Хоппе показали что Андрей обладает огромной физической силой, неукротимым духом и желанием биться до конца, но этого не хватило в боях с более опытными противниками. Андрей с командой сделали необходимые выводы и в феврале этого года он смог одержать победу над опытным финским бойцом Саку Хейкколой и следующим шагом на его пути станет бой с американским поспектом.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6

(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0

(До 84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей Селедцов (Сечь PRO), 6-3

(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3

(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1

(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Альберт Туменов: В США очень уважают российских бойцовАльберт Туменов: В США очень уважают российских бойцовОдин из лучших российских бойцов ММА дал интервью «Советскому спорту».Девушка дня. Боец ММА Фиона Кристал, победившая анорексиюДевушка дня. Боец ММА Фиона Кристал, победившая анорексиюРаньше она болела анорексией и ее вес не превышал 30 кг.Олег Борисов: Многие говорят, что у Каламова есть хороший шанс поймать меня на болевойБоец смешанного стиля Олег Борисов - о проведении поединка против опытного грепплера и вероятности вновь попасться на болевой или удушающий.Альберт Туменов: В лиге ACB нет «мешков»Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал о своем следующем сопернике Марсело Алфая, с которым ему предстоит встретиться 20 мая на турнире ACB 61.Альберт Туменов: Американские фанаты ММА уважают российских бойцовРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что уровень российских промоутерских компаний за последние пять лет очень сильно вырос.Альберт Туменов: Со мной связывались многие организации, но условия ACB понравились большеАльберт Туменов: Со мной связывались многие организации, но условия ACB понравились большеАльберт Туменов: В UFC стараются продвигать местных бойцовРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, почему покинул UFC и подписал контракт с ACB.Альберт Туменов: К бою против Алфая готовлюсь в Кабардино-БалкарииРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, что к поединку против Марсело Алфая готовится в родной Кабардино-Балкарии.Турал Рагимов: Не бывает такого, что нет волнения перед боемАзербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о предстоящем поединке против Рустама Керимова на турнире ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.Сын Кимбо Слайса проведет бой на турнире Bellator 179Сын Кимбо Слайса, Кевин Фергюсон, свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 179.Бразилец Абреу во второй раз провалил допинг-тест и завершил карьеруБразильский боец смешанного стиля Рикардо Абреу, выступающий в UFC, во второй раз попался на употреблении допинга.M-1 Challenge 79. Арда Адас проведет бой против Сергея Романова1 июня в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума пройдет турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77.M-1 Challenge 78. Алан Биспо Де Сантана сразится против Михаила Рагозина26 мая в Оренбурге на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 78 двукратный чемпион своей страны по кик-боксингу Алан Биспо Де Сантана (Португалия, 5-1) сразится с чемпионом России по панкратиону Михаилом Рагозиным (Новый Поток и клуб Боец, 7-2).Хабиб, Тони и Конор — бойтесь! UFC подписал опасного легковеса (ВИДЕО)Хабиб, Тони и Конор — бойтесь! UFC подписал опасного легковеса (ВИДЕО)Промоутерская компания UFC подписала контракт с легковесом Джастином Гейтжи.Федор Емельяненко Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страныПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко: «В этом году Чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону.UFC подписал контракт с бывшим чемпионом WSOF Джастином ГейтжиЭкс-чемпион промоушена WSOF (США) в легком весе Джастин Гейтжи подписал контракт с UFC.UFC Fight Night Stockholm. Промо-ролик турнира (видео)Промоутерская компания UFC представила промо-ролик турнира UFC Fight Night, который состоится 28 мая в Стокгольме (Швеция).Андрей Кошкин: Тренируясь с сильными бойцами, набираешься опытаБоец смешанного стиля Андрей Кошкин рассказал об опыте, почерпнутом из спаррингов с известными бойцами в США.Андрей Кошкин: Зная, что Вартанян будет делать в «клетке», нарабатываем какие-то защитные действияБоец смешанного стиля Андрей Кошкин рассказал о своей подготовке к поединку против Эдуарда Вартаняна, который состоится в Санкт-Петербурге 20 мая.Эдуард Вартанян: Биться за «временный» пояс ACB не отказался бы даже, если бы был в плохой формеОдин из претендентов на пояс чемпиона лиги ACB в легком весе Эдуард Вартанян рассказал, почему согласился провести бой против Андрея Кошкина на турнире ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.
Футбол
Станислав Черчесов: Спартак» - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне
Футбол
Джано Ананидзе: «Спартаку» предстоит Лига чемпионов, никто не захочет уходить
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Денис Глушаков празднует чемпионство на заборе у «Открытие Арены»
Футбол
«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионством
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства