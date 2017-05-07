M-1 Challenge 77. Мозес Мурриета сразится против Андрея Селедцова

19 мая на международном турнире M-1 Challenge 77 в Сочи не знающий поражений нокаутер Мозес Мурриета (США, 4-0) сразится с ветераном разведки отряда специального назначения «Беркут» Андреем Селедцовым (Сечь PRO, 6-3).

В свои 28 лет калифорниец Мозес Мурриета приобрел известность среди местной публики благодаря своей бескомпромиссной манере ведения боя. Завершив любительскую карьеру с общим рекордом 2-0, он добавил к ним четыре победы в четырех профессиональных поединках. Мозес отличается отличным нокаутирующим ударом с обеих рук, и это уже успели проверить на себе его соперники – 4 из 6 не прошли с ним всю дистанцию и оказались на канвасе. Также немаловажным достижением в биографии Мозеса является тот факт, что он является спарринг-партнером действующего чемпиона UFC Майкла Биспинга.

Для Андрея Селедцова наступает момент истины. Бои против экс-чемпиона организации Штефана Пютца и до сих пор непобежденного Рене Хоппе показали что Андрей обладает огромной физической силой, неукротимым духом и желанием биться до конца, но этого не хватило в боях с более опытными противниками. Андрей с командой сделали необходимые выводы и в феврале этого года он смог одержать победу над опытным финским бойцом Саку Хейкколой и следующим шагом на его пути станет бой с американским поспектом.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6



(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0



(До 84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей Селедцов (Сечь PRO), 6-3



(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3



(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1



(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3

