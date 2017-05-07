Швейцария обыграла Норвегию на чемпионате мира
Матч
чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Швейцарии завершился
победой швейцарской сборной. Итоговый счет матча – 3:0.
В составе
победителей отличились Рето Шеппи, Коди Элмонд и Пиус Зутер. Швейцария набрала
пять очков и занимает второе место в группе В. У Норвегии три очка и четвертое
место.
Чемпионат мира
Париж
(Франция)
Группа В
2-й тур
Матч
Норвегия - Швейцария - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Шеппи (Лоффль, Алмонд), 32:04 (0:1). Алмонд (Рюфенахт, Унтерсандер), 34:00 (0:2). Сутер (Амбюль, Алмонд), 49:37 (0:3 - бол.).
Место и дата
07 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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