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Швейцария обыграла Норвегию на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Швейцарии завершился победой швейцарской сборной. Итоговый счет матча – 3:0.

В составе победителей отличились Рето Шеппи, Коди Элмонд и Пиус Зутер. Швейцария набрала пять очков и занимает второе место в группе В. У Норвегии три очка и четвертое место.

Чемпионат мира

Париж (Франция)

Группа В

2-й тур

Матч

Норвегия - Швейцария - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Шеппи (Лоффль, Алмонд), 32:04 (0:1). Алмонд (Рюфенахт, Унтерсандер), 34:00 (0:2). Сутер (Амбюль, Алмонд), 49:37 (0:3 - бол.).

Место и дата

07 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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