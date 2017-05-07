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Латвия победила Словакию и поднялась на первое место в группе A

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Сборная Латвии выиграла у Словакии (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира в Кельне.

У победителей голы на счету форвардов Яниса Спруктса, Земгуса Гиргенсонса и Андриса Джериньша. При этом все три шайбы латыши забили в большинстве.

Словаки также один раз реализовали численное преимущество – на 50-й минуте форвард Михел Миклик сделал счет 2:1.

После этого матча Латвия набрала шесть очков и возглавила группу A, переместив Россию на второе место.

Напомним, ранее команда Боба Хартли нанесла поражение Дании (3:0). В своем следующем матче Латвия сыграет 9 мая с Италией.

Словакия с двумя очками занимает шестое место и в этот же день проведет матч с Данией.

Кельн (Германия)

Чемпионат мира

Групповой этап

Группа A

2-й тур

Матч

Латвия - Словакия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Спруктс (Гиргенсонс, R. Bukarts), 10:24 (1:0 - бол.). Гиргенсонс (Букартс, R. Bukarts), 27:26 (2:0 - бол.). Миклик (Гашчак, Дравецки), 49:09 (2:1 - бол.). Дзериньш (Даугавиньш, Цибульскис), 50:36 (3:1 - бол.).

Место и дата

07 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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