Латвия победила Словакию и поднялась на первое место в группе A
Сборная Латвии
выиграла у Словакии (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира в Кельне.
У победителей голы на счету форвардов Яниса Спруктса, Земгуса Гиргенсонса и Андриса Джериньша. При этом все три шайбы латыши забили в большинстве.
Словаки также один раз реализовали численное преимущество – на 50-й минуте форвард Михел Миклик сделал счет 2:1.
После этого матча Латвия набрала шесть очков и возглавила группу A, переместив Россию на второе место.
Напомним, ранее команда Боба Хартли нанесла поражение Дании (3:0). В своем следующем матче Латвия сыграет 9 мая с Италией.
Словакия с двумя очками занимает шестое место и в этот же день проведет матч с Данией.
Кельн (Германия)
Чемпионат мира
Групповой этап
Группа A
2-й тур
Матч
Латвия - Словакия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Спруктс (Гиргенсонс, R. Bukarts), 10:24 (1:0 - бол.). Гиргенсонс (Букартс, R. Bukarts), 27:26 (2:0 - бол.). Миклик (Гашчак, Дравецки), 49:09 (2:1 - бол.). Дзериньш (Даугавиньш, Цибульскис), 50:36 (3:1 - бол.).
Место и дата
07 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция