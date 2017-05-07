Латвия победила Словакию и поднялась на первое место в группе A

Сборная Латвии выиграла у Словакии (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира в Кельне.

У победителей голы на счету форвардов Яниса Спруктса, Земгуса Гиргенсонса и Андриса Джериньша. При этом все три шайбы латыши забили в большинстве.

Словаки также один раз реализовали численное преимущество – на 50-й минуте форвард Михел Миклик сделал счет 2:1.

После этого матча Латвия набрала шесть очков и возглавила группу A, переместив Россию на второе место.

Напомним, ранее команда Боба Хартли нанесла поражение Дании (3:0). В своем следующем матче Латвия сыграет 9 мая с Италией.

Словакия с двумя очками занимает шестое место и в этот же день проведет матч с Данией.

Кельн (Германия)

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