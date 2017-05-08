«Ницца» уступила «Марселю» и потеряла шансы на чемпионство
Матч 36-го
тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Марселя».
В составе
марсельцев отличились Бафетимби Гомис и Патрис Эвра. У «Ниццы» гол в активе Марио
Балотелли.
«Марсель» набрал
58 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 77 очков и
третье место. Команда некоторое время лидировала в чемпионате Франции, но после
этого поражения лишилась теоретических шансов на чемпионство.
Чемпионат
Франции. Лига 1
36-й тур
Матч
Голы
Гомис 21 (1:0). Балотелли 50 (1:1). Эвра 66 (2:1).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Эвра, Фанни, Сансон, Товен (Кабелла, 17, Сарр, 87), Ванкер, Лопес (Ангуисса, 70), Пайе, Гомис
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте, Перейра (Донис, 58), Бельханда, Эссерик (Срарфи, 83), Сери, Козьелло (Ле Биан, 75), Балотелли
Предупреждения:
Кабелла, 34; Пайе, 47; Сакаи, 59; Фанни, 67 - Данте, 62
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
07 мая 22:00, Велодром, Онлайн-трансляция