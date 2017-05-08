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«Ницца» уступила «Марселю» и потеряла шансы на чемпионство

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Марселя».

В составе марсельцев отличились Бафетимби Гомис и Патрис Эвра. У «Ниццы» гол в активе Марио Балотелли.

«Марсель» набрал 58 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 77 очков и третье место. Команда некоторое время лидировала в чемпионате Франции, но после этого поражения лишилась теоретических шансов на чемпионство.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

Матч

Марсель - Ницца - 2:1 (1:0)

2-й тайм

Голы

Гомис 21 (1:0). Балотелли 50 (1:1). Эвра 66 (2:1).

Состав

Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Эвра, Фанни, Сансон, Товен (Кабелла, 17, Сарр, 87), Ванкер, Лопес (Ангуисса, 70), Пайе, Гомис

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте, Перейра (Донис, 58), Бельханда, Эссерик (Срарфи, 83), Сери, Козьелло (Ле Биан, 75), Балотелли

Предупреждения:

Кабелла, 34; Пайе, 47; Сакаи, 59; Фанни, 67 - Данте, 62

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

07 мая 22:00, Велодром, Онлайн-трансляция


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