«Ницца» уступила «Марселю» и потеряла шансы на чемпионство

Килиан Мбаппе: Пока не выиграю титул с «Монако», меня не волнует ничего другое

Полузащитник «Монако» Килиан Мбаппе после матча 36-го тура лиги 1 с «Нанси» (0:3) заявил, что трансферные слухи не сказываются на его игре.