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Сборная России обыграла команду Ирана на турнире по мини-футболу среди женщин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболистки женской сборной России нанесли поражение команде Ирана на международном турнире по мини-футболу, посвященном Дню Победы.

Встреча, которая прошла в подмосковном Красногорске, завершилась со счетом 4:0 в пользу спортсменок из РФ.

Отметим, что в другом матче сборная Испании разгромила представительниц Чехии (8:1).

Накануне команда России также обыграла чешек (11:1), а испанки взяли верх над командой Ирана 7:0. 

Добавим, что 9 мая в матче сборных России и Испании определится победитель турнира.

Мини-футбол.
VIII Международный турнир женских сборных, посвященный Дню Победы.
Второй тур

Иран – Россия – 0:4 (0:3).

Голы: Семенова, 2, Филисова, 6, Бычкова, 15, Чернова, 29.

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