Сборная России обыграла команду Ирана на турнире по мини-футболу среди женщин
Футболистки женской сборной России нанесли поражение команде Ирана на международном турнире по мини-футболу, посвященном Дню Победы.
Встреча, которая прошла в подмосковном Красногорске, завершилась со счетом 4:0 в пользу спортсменок из РФ.
Отметим, что в другом матче сборная Испании разгромила представительниц Чехии (8:1).
Накануне команда России также обыграла чешек (11:1), а испанки взяли верх над командой Ирана 7:0.
Добавим, что 9 мая в матче сборных России и Испании определится победитель турнира.
Мини-футбол.
VIII Международный турнир женских сборных, посвященный Дню Победы.
Второй тур
Иран – Россия – 0:4 (0:3).
Голы: Семенова, 2, Филисова, 6, Бычкова, 15, Чернова, 29.
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