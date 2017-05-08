Юрий Маричев: Команда Белгорода в очередной раз доказала, что она – очень сильный соперник
Наставник московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал игру «Финала шести» чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
Напомним, столичный клуб обыграл белгородское «Белогорье» со счетом 3:0.
«Несмотря на счет 3:0, игра была очень тяжелая. Наши ребята выложились полностью и играли с огромным желанием. Самое главное сейчас – сохранить такой настрой. Вся борьба еще впереди.
У нас были тактические задумки перед игрой, которые сработали. А команда Белгорода в очередной раз доказала, что она – очень сильный соперник», – цитирует специалиста официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
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