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«Нэшвилл» одолел «Сент-Луис» и вышел в финал конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нэшвилла» одержали домашнюю победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, обыграв «Сент-Луис» (3:1).

Отметим, что российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отдал голевую передачу на форварда Пола Штястны, который открыл счет в игре.

Таким образом, «хищники» выиграли серию с общим счетом 4:2 и прошли в финал Западной конференции.

НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Запад
Шестая игра

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Штястны (Тарасенко, Шмальц), 2:04 (0:1). Йоси (Экхольм, Джохансен), 20:35 (1:1). Джохансен (Арвидсон, Форсберг), 43:15 (2:1). Ярнкрок (Ринне, Йоси), 59:00 (3:1).

Место и дата

07 мая 22:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 4:2

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