«Нэшвилл» одолел «Сент-Луис» и вышел в финал конференции
Хоккеисты «Нэшвилла» одержали домашнюю победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, обыграв «Сент-Луис» (3:1).
Отметим, что российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отдал голевую передачу на форварда Пола Штястны, который открыл счет в игре.
Таким образом, «хищники» выиграли серию с общим счетом 4:2 и прошли в финал Западной конференции.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Запад
Шестая игра
Счет в серии – 4:2
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