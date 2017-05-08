«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 55 млн фунтов

Как сообщает The Telegraph, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии.

Согласно источнику, на игрока сборной Чили претендует мюнхенская «Бавария», которая вступила в переговоры с его агентом.

Отмечается, что клуб из бундеслиги предлагает «пушкарям» 55 млн фунтов за своего футболиста.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов выложить за футболиста «канониров» 30 млн евро. При этом, наставник «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что клуб не продаст Санчеса в команду из АПЛ.

По информации СМИ, на игрока также претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси».