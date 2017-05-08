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«Кливленд» вышел в финал конференции, не проиграв ни одного матча «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Кливленда» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА оказались сильнее «Торонто».

Встреча между командами завершилась со счетом 109:102 в пользу гостей.

Весомый вклад в победу своего коллектива внес Леброн Джеймс, набравший 35 очков. У хозяев паркета отметился Серж Ибака, в активе которого 23 балла.

Таким образом, «Кавальерс» выиграли серию со счетом 4:0 и вышли в финал Восточной конференции, где им предстоит сыграть с победителем противостояния «Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс».

НБА
Плей-офф
1/2 финала 
Восток
Четвертая игра

Матч

Торонто - Кливленд - 102:109

Место и дата

07 мая 22:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 4:0

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