Летчик-космонавт Рязанский: В космосе тоже болеют, поздравляю «Спартак» с чемпионством
Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский поздравил московский «Спартак» с чемпионством в РФПЛ.
«Поздравляю любимую команду «Спартак» с чемпионством! В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета», – написал Рязанкий на своей странице в Instagram.
Поздравляю любимую команду "Спартак" с чемпионством! В космосе тоже болеют ;) ⚽️И надо сказать эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течении полета. Congratulations for my favorite soccer team "Spartak Moscow" for becoming champions of Russia! In space we also support our favorite teams. Such pieces of usual life connect us to our home and support us during flight. #spartak #fcspartak #space #champions #moscow #spartakmoscow #спартак #спартакмосква #спартакчемпион #fcsm
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