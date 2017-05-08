Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Челси- : -Мидлсбро
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В матче чемпионата Аргентины тренер разорвал на себе рубашку из-за решения судьи

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, наставник «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с «Бока Хуниорс».

Отмечается, что специалист требовал назначения пенальти в пользу своей команды, но главный арбитр этого не сделал. Тренер обрушился с ругательствами на бокового рефери, за что был удален. По пути в раздевалку Вивас разорвал свою рубашку.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 0:0. «Бока Хуниорс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 49 очками, а «Эстудиантес» идет на 6-й строчке, отставая на 8 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» объявил о покупке полузащитника «Бока Хуниорс»Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт «старой сеньоры».42-летний Верон вернулся в футбол, сыграв за «Эстудиантес» в Кубке ЛибертадоресПрезидент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру и сыграл в матче Кубка Либертадорес с «Барселоной Гуаякиль» из Эквадора.День в истории. Фернандо Гаго исполнился 31 годСегодня отмечает день рождения известный аргентинский полузащитник Фернандо Гаго. Ему исполнился 31 год.Бентанкур прошел медицинское обследование в «Ювентусе»Полузащитник «Боки Хуниорс» Родриго Бентанкур прилетел в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ювентус».Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2020 годаВ пятницу «Бока Хуниорс» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Фернандо Гаго. Соглашение 30-летнего аргентинца со столичным клубом рассчитано до 2020 года.Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по командеТевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мираФорвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.41-летний Верон возобновил карьеруБывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру футболиста, заключив контракт с «Эстудиантесом», сообщает официальный твиттер клуба.Тевес близок к подписанию контракта с «Шанхай Шеньхуа»Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Главный тренер китайского клуба Густаво Пойет сообщил, что сторонам осталось урегулировать последние детали контракта.«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Эстудиантеса» Аскасибара«Спартак» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибару, сообщает footballscouting.it.Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в миреНападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа».Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Китайский «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 40 млн евро в годНападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может перейти в китайский «Шанхай Шеньхуа», сообщает «Свободная пресса».Китайский клуб согласился платить Тевесу 635 тысяч фунтов в неделюПредставители аргентинского нападающего «Боки Хуниорс» Карлоса Тевеса практически договорились с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» о переходе футболиста, сообщает The Sun.«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.Тевес был удален с поля в матче с «Бельграмо» за оскорбление сестры главного арбитраЭкс-форвард «Ювентуса» Карлос Тевес, который ныне защищает цвета «Боки Хуниорс», был удален с поля в матче чемпионата Аргентины.Тевес может вернуться в чемпионат ИталииТренерский штаб «Наполи», несмотря на приобретение Аркадиуша Милика, рассчитывает видеть в команде форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.«Челси» и «Наполи» поборются за ТевесаФорвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может вернуться в Европу текущим летом.«Спартак» интересуется аргентинским футболистомРуководство «Спартак» интересуется полузащитником аргентинского «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибару, утверждает местное издание Diario Hoy.Гол и передача Тевеса помогли «Бока Хуниорс» обыграть «Серро Портеньо»Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес помог своей команде на выезде обыграть парагвайский «Серро Портеньо» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Футбол
В матче чемпионата Аргентины тренер разорвал на себе рубашку из-за решения судьи
Футбол
Летчик-космонавт Рязанский: В космосе тоже болеют, поздравляю «Спартак» с чемпионством
Футбол
Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летом
Баскетбол
«Кливленд» вышел в финал конференции, не проиграв ни одного матча «Торонто»
все новости
Бока Хуниорс
Бока Хуниорскалендарьстатистика
Эстудиантес
Эстудиантескалендарьстатистика