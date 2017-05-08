В матче чемпионата Аргентины тренер разорвал на себе рубашку из-за решения судьи

Как сообщает Lenta.ru, наставник «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с «Бока Хуниорс».

Отмечается, что специалист требовал назначения пенальти в пользу своей команды, но главный арбитр этого не сделал. Тренер обрушился с ругательствами на бокового рефери, за что был удален. По пути в раздевалку Вивас разорвал свою рубашку.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 0:0. «Бока Хуниорс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 49 очками, а «Эстудиантес» идет на 6-й строчке, отставая на 8 очков.