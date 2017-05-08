Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Крылья Советов
Хоккей  Германия- : -Россия
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Анжи- : -Локомотив
Хоккей  США- : -Швеция
Футбол  Челси- : -Мидлсбро
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Горан Тробок: Счастлив как бывший игрок «Спартака», а ныне преданный болельщик красно-белых

Источник:  Газета.RuКомментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Горан Тробок, выступавший за столичный клуб с 2003 по 2004 гг., прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

«Я смотрел матч «Зенит» – «Терек» в прямой трансляции и в какой-то момент понял, что чемпионство от «Спартака» уже не ускользнет.

Да, наконец-то это можно констатировать: «Спартак» – чемпион! Мы долго ждали этот титул и, конечно, теперь я счастлив как бывший игрок, а ныне преданный болельщик красно-белой команды.

От всей души поздравляю многочисленных спартаковских фанатов с первым местом в России. В завершающемся сезоне я видел достаточно матчей «Спартака». Он завоевал золото по праву, потому что был сильнее остальных. Здесь даже вопросов возникать не должно. Все игроки проявили себя поистине фантастически, однако Квинси Промес все же выделялся на общем фоне», – цитирует Тробока «Газета.ru».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Менталитет «Юве» помог «Спартаку». Черданцев и КО – о чемпионстве «Спартака»<

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Поздравил Леонида Арнольдовича, «Спартак» – сильнейший клуб России в этом сезонеБывший голкипер и наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов, который ныне тренирует сборную России, высказался о победе столичного клуба в РФПЛ.«Менталитет «Юве» помог «Спартаку». Черданцев и КО – о чемпионстве красно-белых«Менталитет «Юве» помог «Спартаку». Черданцев и КО – о чемпионстве красно-белыхСегодня московский «Спартак» досрочно оформил чемпионство. «Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по этому поводу.А ведь Карреры могло и не оказаться в «Спартаке»…А ведь Карреры могло и не оказаться в «Спартаке»…«Спартак» к чемпионству привел главный тренер Массимо Каррера.Россия – Германия в преддверии Дня Победы. Что смотреть на этой неделеРоссия – Германия в преддверии Дня Победы. Что смотреть на этой неделе«Советский спорт» рассказывает, какие спортивные события пройдут на этой неделе.Летчик-космонавт Рязанский: В космосе тоже болеют, поздравляю «Спартак» с чемпионствомГерой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский поздравил московский «Спартак» с чемпионством в РФПЛ.Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом. А «Зенит» освисталиИсторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом. А «Зенит» освисталиИгроки пахали, но в прямом смысле, Луческу топтал, а Кержаков работал щитом – футбола у «Зенита» не получилось совсем.«Спартак» – чемпион! Официально. Колонка Михаила Борзыкина«Спартак» – чемпион! Официально. Колонка Михаила Борзыкина«Зенит», не сумев сломить сопротивление «Терека» и состарившегося сразу после рождения газона, погасил чемпионскую интригу.Зе Луиш: Спасибо Богу за чемпионский титулФорвард московского «Спартака» Зе Луиш оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную победе столичного клуба в РФПЛ.Дмитрий Комбаров: Когда Мбенг забил, эмоции просто зашкаливалиЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих эмоциях после завоевания чемпионства.Александр Мостовой: Основная причина чемпионства «Спартака» – слабость конкурентовБывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Он считает, что красно-белым помогла слабость конкурентов.«Спартак» заслужил титул». «Зенит» и «Терек» – о чемпионстве красно-белых«Спартак» заслужил титул». «Зенит» и «Терек» – о чемпионстве красно-белыхИгроки «Зенита» и «Терека» после матча вынуждены были говорить не столько об игре, сколько о плохом поле и «Спартаке».«Не думаю, что «Спартак» – лучший». Луческу недоволен собой и золотом москвичей«Не думаю, что «Спартак» – лучший». Луческу недоволен собой и золотом москвичейМистер винил местных журналистов за непатриотичность, а Рахимов против увольнения тренера петербуржцев.Станислав Черчесов: Спартак» - объективно сильнейший клуб России в этом сезонеГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.Александр Самедов: Поражение «Зенита» стало своего рода неожиданностьюПолузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от досрочной победы «Спартака» в чемпионате России.Джано Ананидзе: «Спартаку» предстоит Лига чемпионов, никто не захочет уходитьПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о своих эмоциях после того, как красно-белые оформили чемпионский титул.Дефутболизация. Особое мнение Евгения ДзичковскогоДефутболизация. Особое мнение Евгения ДзичковскогоГлавная интрига чемпионата России разрешилась в соответствии со всем его ходом.ВИДЕО ДНЯ: Денис Глушаков празднует чемпионство на заборе у «Открытие Арены»Капитан «Спартака» Денис Глушаков в своем инстаграме выложил видео, в котором показал, как празднует чемпионство.Роман Зобнин: Еще вчера я вылетал с «Динамо», а сегодня становлюсь чемпионом в составе «Спартака»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, что чувствует после того, как красно-белые стали чемпионами России.«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионствомТуринский «Ювентус» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.Денис Мацуев: Каррера создал удивительную атмосферу, которая сказалась и на игре, и на результатеПианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.
Футбол
В матче чемпионата Аргентины тренер разорвал на себе рубашку из-за решения судьи
Футбол
Летчик-космонавт Рязанский: В космосе тоже болеют, поздравляю «Спартак» с чемпионством
Футбол
Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летом
Баскетбол
«Кливленд» вышел в финал конференции, не проиграв ни одного матча «Торонто»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости