Горан Тробок: Счастлив как бывший игрок «Спартака», а ныне преданный болельщик красно-белых

Экс-защитник московского «Спартака» Горан Тробок, выступавший за столичный клуб с 2003 по 2004 гг., прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

«Я смотрел матч «Зенит» – «Терек» в прямой трансляции и в какой-то момент понял, что чемпионство от «Спартака» уже не ускользнет.

Да, наконец-то это можно констатировать: «Спартак» – чемпион! Мы долго ждали этот титул и, конечно, теперь я счастлив как бывший игрок, а ныне преданный болельщик красно-белой команды.

От всей души поздравляю многочисленных спартаковских фанатов с первым местом в России. В завершающемся сезоне я видел достаточно матчей «Спартака». Он завоевал золото по праву, потому что был сильнее остальных. Здесь даже вопросов возникать не должно. Все игроки проявили себя поистине фантастически, однако Квинси Промес все же выделялся на общем фоне», – цитирует Тробока «Газета.ru».

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