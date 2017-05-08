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Сборная России нанесла поражение команде Швеции на турнире УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Накануне, 7 мая,  юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) сыграли второй матч на международном турнире развития УЕФА в Португалии.

Команда из РФ встречалась с коллективом из Швеции. Матч завершилась минимальной победой россиян (1:0).

Автором единственного гола стал полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян, забивший на 6-й минуте игры.

Россия – Швеция – 1:0 (1:0)

Гол: Севикян, 6.

«Очень сложная игра, с большим количеством единоборств. Нам противостоял физически сильный, мощный соперник, который постоянно оказывал на нас давление. Мы выдержали его и эпизодами выглядели неплохо в атакующем плане. Отлично провел сегодняшний матч наш вратарь Виталий Ботнарь, который выручил в нескольких моментах. В концовке встречи за счет навала, за счет длинных передач шведы имели преимущество, но мы выстояли, проявили характер. Эта игра пойдет нашей команде в актив в плане воспитания футбольных качеств, того накала борьбы, которого игроки не получают в России.

Третий матч на турнире мы проведем против Португалии. Институт сборных у хозяев турнира выстроен под единую схему. В составе португальской команды выступают техничные футболисты, которые хорошо контролируют мяч. Но мы нацелены выиграть этот турнир, будем готовиться к решающему матчу», – высказался об игре главный тренер сборной России Леонид Аблизин, слова которого приводит официальный сайт РФС.

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