Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира в Нассау
Сборная Бразилии по пляжному футболу завоевала трофей чемпионата мира, который состоялся в Нассау (Багамские Острова).
В финальном матче коллектив из Южной Америки разгромил команду Таити со счетом 6:0.
Таким образом, бразильцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2011 году. Победа на турнире в Нассау стала для этой сборной 14-й в истории.
В матче за третье место команда Ирана оказалась сильнее сборной Италии (5:3).
Отметим, что команда России, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не попала.
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