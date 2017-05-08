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Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира в Нассау

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Бразилии по пляжному футболу завоевала трофей чемпионата мира, который состоялся в Нассау (Багамские Острова). 

В финальном матче коллектив из Южной Америки разгромил команду Таити со счетом 6:0.

Таким образом, бразильцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2011 году. Победа на турнире в Нассау стала для этой сборной 14-й в истории.

В матче за третье место команда Ирана оказалась сильнее сборной Италии (5:3).

Отметим, что команда России, являющаяся двукратным победителем чемпионатов мира, в финальный турнир 2017 года не попала.

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