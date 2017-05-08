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Станислав Черчесов: Поздравил Леонида Арнольдовича, «Спартак» – сильнейший клуб России в этом сезоне

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший голкипер и наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов, который ныне тренирует сборную России, высказался о победе столичного клуба в РФПЛ.

«Спартак» – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».

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