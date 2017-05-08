Станислав Черчесов: Поздравил Леонида Арнольдовича, «Спартак» – сильнейший клуб России в этом сезоне
Бывший голкипер и наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов, который ныне тренирует сборную России, высказался о победе столичного клуба в РФПЛ.
«Спартак» – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Менталитет «Юве» помог «Спартаку». Черданцев и КО – о чемпионстве «Спартака»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически