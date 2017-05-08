Лучано Спаллетти: Если бы я знал, то никогда бы не вернулся в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти дал комментарий после выездной победы над «Миланом» в 35-м туре серии А (4:1).

«Если бы я знал, то никогда бы не вернулся в «Рому». Все это действительно разочаровывает меня, потому мы постоянно говорим об одном и том же, в то время, как команда заслуживает похвалы. Однако, вместо этого мы обсуждаем тему Франческо Тотти.

Если я даю сыграть ему всего пять минут, это значит, что я не уважаю Франческо, а если я оставлю его на скамейке запасных, то это тоже будет неправильно. Очень жаль, что сложилась такая ситуация, потому что Тотти работает на тренировках и заслуживает своего шанса. Однако, я должен думать об интересах всей команды.

Что касается матча против «Милана», то мы должны были решить исход этой встречи намного раньше. Думаю, игроки «Ромы» проделали отличную работу. Мой контракт? Поговорим об этом в конце сезона», – цитирует Спаллетти Mediaset Premium.

Напомним, экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти вернулся в «Рому» летом 2016 года. Ранее итальянец работал с римским клубом с 2005 по 2009 гг.

На данный момент «волки» занимают второе место в таблице чемпионата страны, набрав 78 баллов.