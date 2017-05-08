Интервью футболиста «Реала» прервал попросивший у него футболку мальчик (видео)
Как сообщает RT на русском, полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» подарил свою футболку мальчику, который прервал его интервью по окончании встречи.
Юный болельщик подбежал к разговаривавшему с журналистом спортсмену и попросил у того футболку, однако подоспевшие стюарды увели мальчика в сторону. Каземиро попросил охрану не уводить ребенка, закончил интервью и проследовал в сторону болельщика.
Little Granada fan interrupted Casemiro in his post match interview pic.twitter.com/17wWUsoZTT— Real Madrid Videos (@RMadridVideos) 7 мая 2017 г.
Матч
Голы
Родригес 3 (0:1). Родригес 11 (0:2). Мората 30 (0:3). Мората 35 (0:4).
Состав
Гранада: Очоа, Хонгла, Ингасон, Силва Г., Фулкьер, Крхин (Ломбан, 46), Малле (Агбо, 18), Ангбан, Перейра (Энтрена Гальвес, 80), Рамос, Куэнка
Реал: Касилья, Данило, Коэнтрау, Начо, Рамос, Родригес, Асенсио (Бензема, 59), Васкес (Мариано, 77), Ковачич, Каземиро (Иско, 68), Мората
Предупреждения:
Ингасон, 87 - нет
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
06 мая 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция