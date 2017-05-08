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Интервью футболиста «Реала» прервал попросивший у него футболку мальчик (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT на русском, полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» подарил свою футболку мальчику, который прервал его интервью по окончании встречи.

Юный болельщик подбежал к разговаривавшему с журналистом спортсмену и попросил у того футболку, однако подоспевшие стюарды увели мальчика в сторону. Каземиро попросил охрану не уводить ребенка, закончил интервью и проследовал в сторону болельщика.

Матч

Гранада - Реал - 0:4 (0:4)

Голы

Родригес 3 (0:1). Родригес 11 (0:2). Мората 30 (0:3). Мората 35 (0:4).

Состав

Гранада: Очоа, Хонгла, Ингасон, Силва Г., Фулкьер, Крхин (Ломбан, 46), Малле (Агбо, 18), Ангбан, Перейра (Энтрена Гальвес, 80), Рамос, Куэнка

Реал: Касилья, Данило, Коэнтрау, Начо, Рамос, Родригес, Асенсио (Бензема, 59), Васкес (Мариано, 77), Ковачич, Каземиро (Иско, 68), Мората

Предупреждения:

Ингасон, 87 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

06 мая 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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