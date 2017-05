Интервью футболиста «Реала» прервал попросивший у него футболку мальчик (видео)

Как сообщает RT на русском, полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» подарил свою футболку мальчику, который прервал его интервью по окончании встречи.

Юный болельщик подбежал к разговаривавшему с журналистом спортсмену и попросил у того футболку, однако подоспевшие стюарды увели мальчика в сторону. Каземиро попросил охрану не уводить ребенка, закончил интервью и проследовал в сторону болельщика.

Little Granada fan interrupted Casemiro in his post match interview pic.twitter.com/17wWUsoZTT