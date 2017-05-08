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Чемпионство «Спартака», вылет «Сент-Луиса» и победа сборной России – в обзоре утренних новостей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "Спартака"
Игроки "Спартака"Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» предлагает своим читателям подборку утренних новостей.

1. Московский «Спартак» досрочно стал чемпионом России. Накануне ближайший преследователь столичного клуба – «Зенит» уступил в Санкт-Петербурге «Тереку» (0:1), что позволило красно-белым завоевать титул за три тура до окончания сезона. Отметим, что красно-белые выиграли первенство страны спустя 16 лет.

2. Бывший голкипер и наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов, который ныне тренирует сборную России, поздравил красно-белых с победой в РФПЛ.

3. «Сент-Луис» вместе с Владимиром Тарасенко уступил «Нэшвиллу» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (1:3) и покинул борьбу за трофей.

4. Лидер мадридского «Реала» Гарет Бэйл, который получил очередную травму в матче с «Барселоной», решил покинуть солнечный Мадрид.

5. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после поражения от лондонского «Арсенала» в 36-м туре английской премьер-лиги (0:2).

6. «Кливленд» вышел в финал Восточной конференции, не проиграв ни одного матча «Торонто». Сегодня ночью команда Леброна Джеймса одержала четвертую победу над своим соперником и вышла в следующую стадию турнира.

7. Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после победы над «Миланом» (4:1) в 35-м туре серии А был недоволен вопросами о ситуации капитана «волков» Франческо Тотти.

8. Юношеская сборная России по футболу оказалась сильнее сверстников из Швеции на турнире развития УЕФА, который проходит в Португалии. Команда из РФ обыграла своего соперника с минимальным счетом (1:0). Автором единственного мяча стал полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян.

9. А вот сборная Бразилии по пляжному футболу в 14-й раз в своей истории выиграла чемпионат мира в Нассау, обыграв в финале команду Таити со счетом 6:0.

10. Мюнхенская «Бавария» продолжает вести борьбу за нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, увеличив предложение по игроку до 55 млн фунтов.

Видео дня: «Советский спорт» поздравляет «Спартак» с победой в РФПЛ

Цитата дня: «Менталитет «Ювентуса» помог «Спартаку» стать чемпионом России»

Блог дня: Новорожденный сын Макгрегора завел Instagram и за считанные часы обогнал аккаунт РФПЛ

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