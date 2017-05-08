«Вашингтон», разгромив «Бостон», сравнял счет в серии

Баскетболисты «Вашингтона» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА одержали уверенную победу над «Бостоном».

Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счетом 121:102 в пользу хозяев площадки.

Весомый вклад в победу своей команды внес Брэдли Бил, набравший 29 очков, Джон Уолл оформил дабл-дабл из 27 баллов и 12 передач, а Маркиф Моррис – из 16 очков и 10 подборов. В составе гостей отличился Айзея Томас, в активе которого 19 баллов.

Таким образом, счет в серии стал ничейным – 2:2. Пятый матч противостояния будет сыгран на площадке «Бостона» 11 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Восток

Четвертая игра Матч Вашингтон - Бостон - 121:102 Место и дата 08 мая 01:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 2:2