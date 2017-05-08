ХК «Спартак»: Для спартаковцев нет ничего невозможного

На официальном сайте хоккейного «Спартака» появилось сообщение, посвященное победе красно-белых в чемпионате России по футболу.

«Сегодняшний день навсегда будет вписан в историю великого клуба – спустя 16 лет футбольный «Спартак» вновь стал чемпионом! За три тура до конца красно-белые под руководством Массимо Карреры завоевали звание 22-кратных победителей главного футбольного турнира страны!

От всей души поздравляем наших одноклубников, а также многомиллионную армию болельщиков «Спартака» с долгожданным чемпионством! В этом сезоне вы лишний раз доказали, что для спартаковцев нет ничего невозможного. С победой, друзья! Спасибо за праздник для всей нашей красно-белой семьи!», – говорится в сообщении клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Менталитет «Юве» помог «Спартаку». Черданцев и КО – о чемпионстве «Спартака»