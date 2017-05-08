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Винченцо Монтелла: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье

Источник:  MediasetpremiumКомментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (1:4) в 35-м туре серии А.

«Скажем прямо: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье. После гола Пашалича мы старались вернуться в игру, однако, соперник оказался сильнее и заслужил три очка.

Почему «Милан» проиграл с таким счетом? Есть много причин, но дело не в физической готовности.  У нас много молодых футболистов. Чем ближе концовка сезона, тем выше ожидания. Это оказывает большое давление на них. 

Думаю, результат матча с «Ромой» может стать решающим в борьбе за пятое место, но мы все еще на пути к своей цели – попадание в первую шестерку. «Милан» обязан достойно закончить этот сезон и выйти в Лигу Европы», – цитирует специалиста Mediaset Premium.

Матч

Милан - Рома - 1:4 (0:2)

Голы

Джеко 8 (0:1). Джеко 28 (0:2). Пашалич 76 (1:2). Эль-Шаарави 79 (1:3). Де Росси 87 (1:4 - пен.).

Состав

Милан: Доннарумма, Ванджони (Окампос, 69), Сапата, Палетта, Де Шильо, Пашалич, Деулофеу, Соса (Гомес, 89), Фернандес (Бертолаччи, 46), Сусо, Лападула

Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Жуан, Фасио, Наингголан (Гренье, 72), Салах, Де Росси, Паредес, Джеко (Бруно Перес, 84), Перотти (Эль-Шаарави, 60)

Предупреждения:

Ванджони, 49; Лападула, 59; Бертолаччи, 63; Окампос, 78 - Манолас, 64

Удаления:

Палетта, 86 - нет

Место и дата

07 мая 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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