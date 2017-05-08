Винченцо Монтелла: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (1:4) в 35-м туре серии А.

«Скажем прямо: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье. После гола Пашалича мы старались вернуться в игру, однако, соперник оказался сильнее и заслужил три очка.

Почему «Милан» проиграл с таким счетом? Есть много причин, но дело не в физической готовности. У нас много молодых футболистов. Чем ближе концовка сезона, тем выше ожидания. Это оказывает большое давление на них.

Думаю, результат матча с «Ромой» может стать решающим в борьбе за пятое место, но мы все еще на пути к своей цели – попадание в первую шестерку. «Милан» обязан достойно закончить этот сезон и выйти в Лигу Европы», – цитирует специалиста Mediaset Premium.