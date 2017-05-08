Винченцо Монтелла: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (1:4) в 35-м туре серии А.
«Скажем прямо: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье. После гола Пашалича мы старались вернуться в игру, однако, соперник оказался сильнее и заслужил три очка.
Почему «Милан» проиграл с таким счетом? Есть много причин, но дело не в физической готовности. У нас много молодых футболистов. Чем ближе концовка сезона, тем выше ожидания. Это оказывает большое давление на них.
Думаю, результат матча с «Ромой» может стать решающим в борьбе за пятое место, но мы все еще на пути к своей цели – попадание в первую шестерку. «Милан» обязан достойно закончить этот сезон и выйти в Лигу Европы», – цитирует специалиста Mediaset Premium.
Матч
Голы
Джеко 8 (0:1). Джеко 28 (0:2). Пашалич 76 (1:2). Эль-Шаарави 79 (1:3). Де Росси 87 (1:4 - пен.).
Состав
Милан: Доннарумма, Ванджони (Окампос, 69), Сапата, Палетта, Де Шильо, Пашалич, Деулофеу, Соса (Гомес, 89), Фернандес (Бертолаччи, 46), Сусо, Лападула
Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Жуан, Фасио, Наингголан (Гренье, 72), Салах, Де Росси, Паредес, Джеко (Бруно Перес, 84), Перотти (Эль-Шаарави, 60)
Предупреждения:
Ванджони, 49; Лападула, 59; Бертолаччи, 63; Окампос, 78 - Манолас, 64
Удаления:
Палетта, 86 - нет
Место и дата
07 мая 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция