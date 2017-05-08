«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Анахайму», Слепышев отметился голом

Хоккеисты «Эдмонтона» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ нанесли разгромное поражение «Анахайму» (7:1).

Хет-триком в составе победителей отметился Леон Драйзайтль, а Марк Летестю оформил дубль. Также по одной шайбе в ворота «Анахайма» забросили Зак Кассиан и россиянин Антон Слепышев.

Единственный гол проигравшей команды на счету Рикарда Ракелля.

Таким образом, счет в серии стал равным – 3:3. Решающий матч этого противостояния будет сыгран на домашней арене «Анахайма» 11 мая.

НХЛ

1/2 финала

Запад

Шестая игра Матч Эдмонтон - Анахайм - 7:1 (5:0, 2:1, 0:0) Голы: Драйзайтль (Ларссон), 2:45 (1:0). Драйзайтль (Лучич, Нарс), 7:22 (2:0). Кэссиан (Летесту, Рейнхарт), 8:25 (3:0). Летесту (Деарнэ, Расселл), 11:39 (4:0). Летесту (Драйзайтль, Беннинг), 18:49 (5:0). Слепышев (Марун, Драйзайтль), 20:45 (6:0). Ракелль (Перри, Фаулер), 28:56 (6:1). Драйзайтль (Лучич, Летесту), 35:27 (7:1). Место и дата 08 мая 02:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3:3