ЧМХ-2017. Германия – Россия. Начало текстовой трансляции – 17.15 мск
Сегодня, 8 мая, сборная России проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Германии.
Встреча группы А состоится в Кельне, на «Ланксесс Арене» и стартует в 17.15 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Отметим, что до этой игры команда Олега Знарка обыграла сборную Италии, а немецкие хоккеисты уступили команде Швеции.
Матч
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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