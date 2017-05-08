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ЧМХ-2017. Германия – Россия. Начало текстовой трансляции – 17.15 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 8 мая, сборная России проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Германии.

Встреча группы А состоится в Кельне, на «Ланксесс Арене» и стартует в 17.15 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Отметим, что до этой игры команда Олега Знарка обыграла сборную Италии, а немецкие хоккеисты уступили команде Швеции.

Матч

Германия - Россия

Место и дата

08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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