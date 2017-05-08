ЧМХ-2017. Германия – Россия. Начало текстовой трансляции – 17.15 мск

Сегодня, 8 мая, сборная России проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Германии.



Встреча группы А состоится в Кельне, на «Ланксесс Арене» и стартует в 17.15 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Отметим, что до этой игры команда Олега Знарка обыграла сборную Италии, а немецкие хоккеисты уступили команде Швеции.