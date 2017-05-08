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Агент защитника «Атлетико»: Мой клиент выбирает между «Реалом» и «Барселоной»

Источник:  ASКомментарии

Футбольный агент Мануэль Килон, представляющий интересы защитника мадридского «Атлетико» Тео Эрнандеса, рассказал о положении своего клиента.

Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу мадридский «Реал» и «Барселона», которые собираются приобрести его в летнее трансферное окно.

«Реал» и «Барселона» очень заинтересованы в приглашении моего клиента, но пока мы не приблизились к трансферу ни в один из клубов. Конкретные предложения есть, но Тео еще не выбрал. Никто кроме игрока не решает, в какую команду переходить.

На данный момент Эрнандес – игрок «Атлетико». Клуб ни с кем не вел переговоры. На меня выходили представители «Реала» и «Барселоны», мы обсуждали с ними возможность трансфера», – приводит слова агента AS.

В нынешнем сезоне 19-летний защитник, выступающий на правах аренды за «Алавес», провел во всех турнирах 36 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.

Известно, что сумма отступных за француза составляет 24 млн евро. Агент Эрнандеса подтвердил информацию, что «Реал» и «Барселона» готовы активировать эту опцию.

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