«Хьюстон» разгромил «Сан Антонио» и сравнял счет в серии
Баскетболисты «Хьюстона» одержали разгромную победу над «Сан Антонио» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА (125:104).
В составе победителей лучшим стал Джеймс Харден, на счету которого 28 очков и 12 передач, а среди игроков «Сан Антонио» самым результативным оказался Джонатан Симмонс, набравший 17 баллов
Таким образом, счет в серии стал равным – 2:2. Следующий матч состоится 9 мая на площадке «Сан Антонио».
НБА Хьюстон - Сан-Антонио - 125:104 08 мая 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Плей-офф
1/2 финала
Запад
Четвертая игра
Матч
Место и дата
Хьюстон - Сан-Антонио - 125:104
08 мая 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 2:2
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