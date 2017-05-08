«Хьюстон» разгромил «Сан Антонио» и сравнял счет в серии

Баскетболисты «Хьюстона» одержали разгромную победу над «Сан Антонио» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА (125:104).

В составе победителей лучшим стал Джеймс Харден, на счету которого 28 очков и 12 передач, а среди игроков «Сан Антонио» самым результативным оказался Джонатан Симмонс, набравший 17 баллов

Таким образом, счет в серии стал равным – 2:2. Следующий матч состоится 9 мая на площадке «Сан Антонио».

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

Четвертая игра Матч Хьюстон - Сан-Антонио - 125:104 Место и дата 08 мая 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 2:2