Форвард «Арсенала» Перес хочет вернуться в «Депортиво»
Форвард «Арсенала» Лукас Перес, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, собирается вернуться в испанскую примеру.
Как сообщает Daily Mail, игрока не устраивает его положение в стане «пушкарей» и он намерен перейти в «Депортиво», откуда и отправился в АПЛ.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «ПСЖ», а инициатором сделки является наставник французского клуба Унаи Эмери.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах 22 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
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