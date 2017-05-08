Форвард «Арсенала» Перес хочет вернуться в «Депортиво»

Форвард «Арсенала» Лукас Перес, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, собирается вернуться в испанскую примеру.

Как сообщает Daily Mail, игрока не устраивает его положение в стане «пушкарей» и он намерен перейти в «Депортиво», откуда и отправился в АПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «ПСЖ», а инициатором сделки является наставник французского клуба Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах 22 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.