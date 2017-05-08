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Александр Панов: Каррера – харизматичный человек, который выделяется своей добротой

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Панов прокомментировал поражение «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1), а также высказался о чемпионстве «Спартака», который выиграл титул за три тура до окончания сезона.

«Ужасное поле было на «Крестовском», самому «Зениту» было тяжело играть на нем. Надо отдать должное «Тереку», ребята молодцы. Поздравляю красно-белых с победой в чемпионате. Отметим этот успех на матче команды с «Тереком». А «Зенит» с ЦСКА разыграют второе место, обе команды достойны сыграть в Лиге чемпионов.

По этому сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова. Денис был настоящим капитаном. Те же Промес, Зе Луиш, Адриано внесли свою определенную лепту в этот успех. Ребров тот же молодец. Все ребята старались, бились.

Каррера сам по себе харизматичный человек. Он выделяется своей добротой и нежностью. По нему видно, что он порядочный человек. Наверное, и мотивирует игроков очень прилично. Думаю, болельщики радуются, что он остается и на следующий сезон. Мне нравится как он работает, у команды хороший стиль игры. Да, есть проблемы, но в составе есть некоторые игроки, которых надо менять. Думаю, клуб приобретет хороших футболистов», – приводит слова Панова «Спорт FM».

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