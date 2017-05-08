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Спортивный директор «Милана»: Мората нас не интересует

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли опроверг информацию об интересе итальянского клуба к форварду мадридского «Реала» Альваро Морате, который ранее выступал за «Ювентус».

«Я отправился в Мадрид не для того, чтобы посмотреть игру Мораты. Альваро нас не интересует», – заявил функционер, слова которого приводит Mediasetpremium.

Ранее сообщалось, что в Мадриде Мирабелли встретился с представителем 24-летнего игрока сборной Испании и провел с ними переговоры по поводу возможного трансфера.

Ранее Мората заявил, что покинет «Реал» только ради английского клуба. По сообщениям СМИ, на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

На данный момент в активе игрока 39 матчей, 20 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.

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