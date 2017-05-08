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Тренер «Барселоны» может возглавить «Сельту»

Источник:  Cadena SERКомментарии

Испанский специалист Хуан Карлос Унсуэ, который является ассистентом Луиса Энрике в «Барселоне», может возглавить «Сельту» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Cadena Ser.

Согласно источнику, галисийский клуб готовится к возможному отъезду Эдуардо Бериццо в «Валенсию». В связи с этим, клуб начал поиски возможной замены наставника.

Ранее сообщалось, что Унсуэ может сменить Луиса Энрике грядущим летом на посту главного тренера сине-гранатовых. Последний объявил о своем уходе из каталонского клуба по окончании сезона.

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