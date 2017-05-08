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Маркус Вайнцирль: Естественно, мы недовольны турнирным положением «Шальке»

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцириль поделился впечатлениями после матча с «Фрайбургом» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы много готовились к этому матчу, но не смогли воплотить свои идеи. Еще в первом тайме мы пропустили после двух стандартных положений. В первом случае, нам не удалось справиться со второй волной атаки после углового. Потом был пенальти. В начале второго тайма мы пошли на риск и усилили атаку, однако это не принесло результата. Нам не удалось создать опасных моментов, чтобы перевернуть игру.

Помимо этого, мы не лучшим образом действовали на контратаках соперника, но несколько раз удача была на нашей стороне. Естественно, что мы не довольны текущим положением в турнирной таблице. Впереди еще два матча, и мы хотим набрать шесть очков. Посмотрим, что у нас получится», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч

Фрайбург - Шальке 04 - 2:0 (2:0)

Голы

Нидерлехнер 22 (1:0). Нидерлехнер 31 (2:0 - пен.).

Состав

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски, Абраши, Хёфлер, Булут (Штенцель, 88), Хаберер, Нидерлехнер (Грифо, 75), Филипп (Петерсен, 69)

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер, Колашинац, Коке, Стамбули (Хунтелар, 46), Калигиури (Ди Санто, 76), Коноплянка (Авдижай, 61), Бенталеб, Горецка, Бургшталлер

Предупреждения:

нет - Хёведес, 46; Авдижай, 63

Судья:

Роберт Кампка (Германия)

Место и дата

07 мая 18:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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