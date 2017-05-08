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Украинский журналист: Нынешнее чемпионство «Шахтера» - это еще чемпионство Луческу

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Большая заслуга в завоевании «Шахтером» чемпионского титула принадлежит бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит». Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык.

«При всем уважении к Паулу Фонсеке, это чемпионство «Шахтера» - еще чемпионство Луческу. При Фонсеке не появилось новые персонажи, которые бы вытянули команду. Мы ждем этого от него. Лакмусовой бумагой для «Шахтера» станет Лига чемпионов», - сказал Цыганык в эфире программы «Профутбол» на телеканале 2+2.

Напомним, что «Шахтер» под руководством Паулу Фонсеки досрочно стал чемпионом Украины. «Зенит» под руководством Мирчи Луческу, в свою очередь, потерял шансы на чемпионский титул – чемпионом России стал «Спартак».

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