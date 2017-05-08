Кристиан Штрайх: «Фрайбург» провел отличный матч

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в 32-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Моя команда провела отличный матч и сделала все, что было в их силах. Мы показали сегодня агрессивный футбол и создали несколько прекрасных моментов. Отчасти, нам сопутствовала удача, но мы ее заслужили.

Но мы точно не должны забывать: если команда играет так много английских недель, как «Шальке» и имеет кадровые проблемы из-за травм, это обязательно сказывается на результатах. У нашей команды не было такой нагрузки», - цитирует Штрайха официальный сайт «Шальке».