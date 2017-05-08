Кристиан Штрайх: «Фрайбург» провел отличный матч
Главный тренер
«Фрайбурга» Кристиан Штрайх поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в
32-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом
2:0.
«Моя команда провела отличный матч и сделала все, что было в их силах. Мы
показали сегодня агрессивный футбол и создали несколько прекрасных моментов.
Отчасти, нам сопутствовала удача, но мы ее заслужили.
Но мы точно не должны забывать: если команда играет так много английских недель, как «Шальке» и имеет кадровые проблемы из-за травм, это обязательно сказывается на результатах. У нашей команды не было такой нагрузки», - цитирует Штрайха официальный сайт «Шальке».
Матч
Фрайбург - Шальке 04 - 2:0 (2:0)
Голы
Нидерлехнер 22 (1:0). Нидерлехнер 31 (2:0 - пен.).
Состав
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски, Абраши, Хёфлер, Булут (Штенцель, 88), Хаберер, Нидерлехнер (Грифо, 75), Филипп (Петерсен, 69)
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер, Колашинац, Коке, Стамбули (Хунтелар, 46), Калигиури (Ди Санто, 76), Коноплянка (Авдижай, 61), Бенталеб, Горецка, Бургшталлер
Предупреждения:
нет - Хёведес, 46; Авдижай, 63
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
07 мая 18:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция