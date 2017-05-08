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Давид Луиз: Самое главное – стать чемпионами

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Давид Луиз рассказал, что помогло его команде бороться за чемпионский титул. Также он отметил, что индивидуальные награды для него второстепенны.

«Всегда надеешься на лучшее и на то, что добьешься чего-то важного. Когда я решил вернуться, я знал, что буду работать с потрясающим тренером, в потрясающем клубе, находящемся в потрясающем городе, и в котором играют потрясающие футболисты.

Всегда есть надежда и амбиции выиграть что-то важное, но это зависит от работы на протяжении сезона. Я думаю, мы очень много работаем, пытаемся улучшить команду, прогрессировать каждый день, и поэтому мы боремся за титул. Хорошо, что на нас оказывают давление. Это значит, что мы боремся за что-то важное, но нам надо прочно стоять на ногах и стараться изо всех сил.

Мы верили в себя, доверяли себе, и хорошо, что мы понимали происходящее. Мы хорошо играли против «Ливерпуля», но не добились результата.  В матче с «Арсеналом» мы играли ужасно, но у нас все еще были возможности, чтобы забить, так что надо уметь анализировать такие ситуации, что происходило, и к чему это привело, и что пошло не так.

Попадание в сборную года PFA? Это замечательно, но главное — стать чемпионами. Приятно видеть, что ценятся индивидуальные заслуги, что другие футболисты признают твой труд. Я каждый день стараюсь показывать максимум, и я очень рад, но я готов обменять все индивидуальные награды на титул. А если я смогу получить и то, и другое, это будет просто замечательно», - цитирует Луиса официальный сайт «Челси».

Напомним, что сегодня «Челси» предстоит сыграть с «Мидлсбро» в чемпионате Англии. Начало в 22:00 по Москве.

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