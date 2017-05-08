Марадона возглавил клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ

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Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА 10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.

Диего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то да Чемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».

Марек Гамшик: Я не одержим стремлением побить рекорд Марадоны Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик ответил на вопрос, как часто он думает о том, что в ближайшее время может превзойти достижение Диего Марадоны.

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Марадона подает в суд на разработчика видеоигры Pro Evolution Soccer 17 Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона собирается подать в суд на японского разработчика футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17, об этом сообщил сам футболист.

Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с Инфантино Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сказал, что не поддерживает дисквалификацию на четыре матча нападающего команды Лионеля Месси. Он намерен поговорить об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.

Диего Марадона: Я не имею никакого отношения к дисквалификации Месси Легендарный аргентинский футболист Диаго Марадона заверил всех в своей непричастности к наложению дисциплинарных санкций на Лионеля Месси.

Марадона подает в отставку с должности посла ФИФА Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона больше не намерен быть послом ФИФА.

Марадоне предлагают стать советником по развитию футбола в Китае Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне предлагают работу в Китае. Об этом сообщает испанское издание AS.

Маурицио Сарри: Было бы хорошо, если бы Марадона поговорил с командой перед матчем с «Реалом» Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед первым матчем с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о настрое своих игроков, поделился ожиданиями от встречи, а также выразил надежду, что легендарный футболиста Диего Марадона посетит его команду перед началом игры.

Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на поле Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и высказался о приезде на игру аргентинца Диего Марадоны.

Марадона прилетел в Мадрид поддержать «Наполи» в матче с «Реалом» Лучший футболист мира 1986 года Диего Марадона прибыл в Мадрид, чтобы посетить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Наполи».

Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО) Полузащитник лондонского «Арсенала» буквально забросил мяч рукой в ворота «Халла»

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Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все Лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.

Марадона подтвердил, что может вернуться в «Наполи» Чемпион мира и двукратный чемпион Италии Диего Марадона подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Наполи» о возвращении в клуб.

Александр Шмурнов: Похоже, Марадона подвинулся чуток Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не согласен с мнением бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, который ранее заявил, что нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди должен быть седьмым по счету нападающим сборной, а не четвертым.

Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мира Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал проект увеличения количества стран-участниц чемпионатов мира.