Марадона возглавил клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ
Знаменитый аргентинский футболист Диего
Марадона возглавил клуб из ОАЭ «Аль-Фуджайра». Об этом сообщает официальный
твиттер клуба.
Новый клуб 56-летнего специалиста выступают во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. Напомним, ранее Марадона был главным тренером сборной Аргентины и «Аль-Васл», выступающий в чемпионате ОАЭ.
•— نادي الفجيرة الرياضي (@Fuj_FC) 7 мая 2017 г.
رسميا :
ماردونا مدربا لنادي الفجيرة ..#fujfc pic.twitter.com/MlD2kJapQ4
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