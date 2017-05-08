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Марадона возглавил клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ

Источник:  Twitter.comКомментарии

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона возглавил клуб из ОАЭ «Аль-Фуджайра». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Новый клуб 56-летнего специалиста выступают во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. Напомним, ранее Марадона был главным тренером сборной Аргентины и «Аль-Васл», выступающий в чемпионате ОАЭ.

 


 

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