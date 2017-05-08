Рене Фазель: В июле попробуем договориться с НХЛ по поводу Олимпиады

Президент ИИХФ Рене Фазель сказал, что он не теряет надежды договориться с НХЛ, чтобы игроки из сильнейшей лиги мира приняли участие в Олимпиаде-2018. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).

«У нас есть дискуссия с НХЛ по поводу Олимпиады 2018 года. В июле у нас будет время, чтобы найти решение и убедить комиссионера НХЛ (Гари Бэттмана), что игроки, представляющие лигу, могут выступить в Пхенчхане», - цитирует Фазеля ksta.de.

Напомним, что ранее НХЛ объявила, что не будет делать перерыв на время Олимпиады.