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Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  The TimesКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Напомним, ранее была информация о том, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола готов расстаться с Агуэро. По информации The Times, Жозе Моуринью в свете серьезной травмы Златана Ибрагимович и его возможного ухода из команды. При этом португальский специалист хочет видеть в своей команде и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В текущем сезоне 28-летний Серхио Агуэро провел 42 матча за «Манчестер Сити» и забил 31 мяч при четырех голевых передачах.

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