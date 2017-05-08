Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Напомним, ранее была информация о том, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола готов расстаться с Агуэро. По информации The Times, Жозе Моуринью в свете серьезной травмы Златана Ибрагимович и его возможного ухода из команды. При этом португальский специалист хочет видеть в своей команде и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В текущем сезоне 28-летний Серхио Агуэро провел 42 матча за «Манчестер Сити» и забил 31 мяч при четырех голевых передачах.