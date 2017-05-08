Евгений Кафельников: Каррера – главный творец победы «Спартака»

Российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу своей любимой команды в чемпионате России. Он отметил вклад главного тренера команды Массимо Карреры.

«Я очень счастлив! Сезон был чемпионский. В Массимо Карреру верили все с самого начала, и я в том числе. Безусловно, он главный творец этой победы. Команда тоже была в этом сезоне единым целым. Впереди еврокубки, Лига чемпионов! Я счастлив, я на седьмом небе!», - цитирует Кафельникова «Р-Спорт».

В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.